Эксперт назвала условия для идеального снимка на iPhone

Чтобы сделать качественные снимки на iPhone, важно понимать, как использовать возможности камеры. Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, поделилась советами по улучшению фотографий. Она отметила, что знание настроек камеры, таких как ночной режим, портретный режим и функция Live фото, может значительно повлиять на качество снимков.

Голицына советует включить HDR для лучшего баланса света и тени и активировать сетку для точного кадрирования. Также стоит использовать формат RAW для последующей обработки и снимать видео в разрешении 4K. Для настройки фокуса и экспозиции достаточно прикоснуться к экрану.

Эксперт напомнила, что чистота объектива тоже важна: пыль и пятна могут испортить кадр. Для очистки лучше использовать мягкую ткань. Освещение играет ключевую роль, поэтому рекомендуется снимать при естественном свете и избегать прямых солнечных лучей. После съёмки не стесняйтесь поэкспериментировать с встроенным редактором изображений, добавила Голицына.