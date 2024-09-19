Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 14:04
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Эксперт не исключил «минирование» iPhone, как в Ливане

Но этот сценарий маловероятен
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал взрывы раций и пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане 17 и 18 сентября. Устройства оказались «заминрированы».
Эксперт не исключил «минирование» iPhone, как в Ливане

© Ferra.ru

По мнению Бедерова, подобная ситуация может угрожать и россиянам, потому что при повышении градуса политической и международной напряжённости такой риск существует. При необходимости спецслужбы прозападных стран могут начинять взрывчаткой iPhone и прочие популярные гаджеты, предназначенные для ввоза в недружественные по отношению к США и их сателлитам страны, и приводить взрывчатку в действие. И делаться это может или для устранения конкретных людей, или для нагнетания паники.

При этом эксперт считает такой сценарий вполне технически реализуемым, но маловероятным. «Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», — заявил эксперт.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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