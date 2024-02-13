Эксперт: нейросеть для борьбы с мошенниками может оказаться инструментом слежки

Нейросеть, о которой идёт речь, делает скриншоты экрана каждые 15 секунд и анализирует поступающий тест на предмет манипуляций, спама и в целом опасности для пользователя. Но логика работы такой нейросети всё же вызывает вопросы.

Кроме того, что нейросеть для оценки сообщений должна делать скриншоты всего экрана и на них обучаться, чтобы формировалась база, так ещё многие пользователи отключают такую опцию. И тогда не совсем понятно, как нейросеть будет обучаться. К тому же возникает риск утечки конфиденциальных данных, потому что нет никакой гарантии, что разработчики и сотрудники такого сервиса «чисты на руку».

И вот здесь самый острый момент: такая нейросеть может стать инструментом слежки за пользователем, воруя через скриншоты сообщения, пароли смс и прочую информацию. Да и кто согласится поставить себе программу, постоянно снимающую экран, — большой вопрос.

«Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно», — подчеркнул Курочкин.