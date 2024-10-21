Эксперт: необходимо регулярно чистить ноутбук, чтобы избежать перегрева

Николай Скаржинский, специалист в области информационных технологий, поделился советами по предотвращению перегрева ноутбуков и увеличению их срока службы. Он отметил, что одна из главных причин перегрева — это недостаточная эффективность охлаждения устройства. По словам эксперта, современные процессоры и видеокарты требуют мощных систем охлаждения, и если они не работают должным образом, это может привести к перегреву.

Скаржинский также подчеркнул важность правильного размещения ноутбука. Например, не стоит ставить его так, чтобы перекрывались отверстия для охлаждения, особенно, если вы работаете, лёжа. Он добавил, что регулярная очистка от пыли с помощью сжатого воздуха поможет избежать забивания отсеков и, как следствие, перегрева.

Кроме того, эксперт рекомендовал менять термопрокладки каждые три года, так как они со временем теряют свои свойства. Следуя этим простым рекомендациям, пользователи смогут продлить срок службы своих ноутбуков и избежать проблем с перегревом.