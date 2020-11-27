Эксперт обнаружил уязвимость "нулевого дня" в Windows 7

Как отмечает сам эксперт, мошенники могут подобрать ключи реестра, получив доступ к системе благодаря уязвимости в Endpoint Mapper и DNSCache. Сообщается, что эти компоненты необходимы для установки операционной системы.

Стоит отметить, что эта уязвимость не представляет опасности для пользователей новых версий системы, в то время как в Windows 7 и Windows Server 2008 скомпрометированные компоненты не имеют ограниченных привилегий. Причем эта брешь является уязвимостью “нулевого дня”, что означает, что решения этой проблемы сейчас нет. А учитывая, что Microsoft и вовсе ограничила поддержку старых систем, проблему могут так и не решить.