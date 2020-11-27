Наука и технологии
Сегодня 14:02
Эксперт обнаружил уязвимость "нулевого дня" в Windows 7
Она не опасна для пользователей новый версий системы
Издание ZDNet, ссылаясь на французского специалиста по кибербезопасности Клемана Лабро, сообщило о том, что в операционной системе Windows 7 была найдена уязвимость “нулевого дня”.
Как отмечает сам эксперт, мошенники могут подобрать ключи реестра, получив доступ к системе благодаря уязвимости в Endpoint Mapper и DNSCache. Сообщается, что эти компоненты необходимы для установки операционной системы.
Стоит отметить, что эта уязвимость не представляет опасности для пользователей новых версий системы, в то время как в Windows 7 и Windows Server 2008 скомпрометированные компоненты не имеют ограниченных привилегий. Причем эта брешь является уязвимостью “нулевого дня”, что означает, что решения этой проблемы сейчас нет. А учитывая, что Microsoft и вовсе ограничила поддержку старых систем, проблему могут так и не решить.