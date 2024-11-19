Эксперт: обновление приложений экономит заряд аккумулятора смартфона

Обновление программного обеспечения на смартфоне может помочь продлить срок службы аккумулятора, так как новые версии ПО часто включают улучшения, направленные на более эффективное использование батареи. Как отметил Антон Вишневский, менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона, обновление приложений также способствует экономии заряда.

Эксперт советует не забывать закрывать приложения, работающие в фоновом режиме, так как они могут существенно расходовать заряд. Он также отметил, что для оптимальной работы аккумулятора стоит избегать полных циклов зарядки и разрядки, так как это может сократить его срок службы.

Для продления жизни аккумулятора лучше подключать смартфон к сети, когда уровень заряда опускается до 20%, и отключать его при достижении 80%. Также специалист рекомендует ограничить использование функции быстрой зарядки, так как она может оказывать дополнительную нагрузку на батарею.