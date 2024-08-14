Эксперт объяснил, чем рядовому пользователям грозит взлом его Wi-Fi сети

Эксперт отметил, что за подключение к чужому Wi-Fi вряд ли последует наказание, поскольку вред незначительный. Скорее это неудобства, потому что начинает проседать трафик, тормозить сеть, зависают приложения, видео и т.д.

Нет наказания и за допущение взлома своей сети. Но, кроме условного соседа, взломать Wi-Fi могут настоящие злоумышленники: киберпреступники могут использовать скомпрометированную сеть для совершения соответствующих преступлений. А вот это может сулить серьёзные последствия.

«Кроме того, пользователям частных сетей Wi-Fi нужно иметь в виду, что получая доступ к их интернету, злоумышленники могут использовать такой канал для совершения преступлений в сфере защиты компьютерной информации. При этом при расследовании таких преступлений выяснится, что был использован ip-адрес обычного пользователя, и ему придётся доказывать, что к преступлениям он не имел отношения», — предупредил специалист.

Для оттого, чтобы не произошло подобное, необходимо подбирать надёжные пароли, устанавливать защиту от взлома.