Эксперт объяснил, что ждёт россиян с фальшивыми сертификатами вакцинации

Эксперт предположил, что может ждать людей, купивших «липовые» сертификаты. По его мнению, такие люди должны быт готовы к проверке медицинских документов и даче показаний в полиции. К тому же мошенники могут начать звонить и говорить о возбуждении уголовных дел и требовать «отступного за их прекращение».

Если утечка базы действительно произошла, то попасть в Сеть информация могла только из сервиса, где продавались поддельные сертификаты. В базе содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также информация о дате получения поддельного документа. То есть сколько информации у мошенников «на руках».

При этом Оганесян сказал, что система разведки утечек не зафиксировала появления базы в продаже, и что она вполне может оказаться скам-продуктом, т.е. утечки не было, а база не настоящая. Но чтобы это выяснить, по словам эксперта, необходимо проведение «следственных мероприятий с участием фигурантов утечки».