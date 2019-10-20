Эксперт объяснил, как изоляция Рунета повлияет на качество его работы

Так, не исключается замедление трафика во время работы механизма DPI для изучения содержимого трафика и идентификации вирусных атак и агрессивных приложений. ”Совершенных систем на сегодня не бывает. Поэтому замедление трафика - плата за технологическую безопасность. Важно, чтобы плата не была чрезмерной.”, - поделился Песков.

По словам Пескова, на данный момент важно достигнуть того, чтобы в России были развиты отечественные технологии, обеспечивая при этом безопасность своих информационных сетей и систем. “Закон будет реализовываться постепенно, по мере технологической готовности”, - уточнил представитель президента.