Эксперт объяснил, как создаются узоры и цвета в небе во время салюта

История и эволюция

Первые фейерверки появились в Китае около двух тысяч лет назад. Древние мастера бросали в костер бамбуковые стебли, которые с громким хлопком взрывались от раскаленного воздуха. Позже, в IX веке, было сделано ключевое открытие — порох. Смесь селитры, серы и древесного угля позволила создавать первые примитивные заряды в бамбуковых трубках.

К XIII веку фейерверки добрались до Европы, где их производство усовершенствовали итальянцы. Именно они изобрели шаровой снаряд — картонную или бумажную сферу с разрывным зарядом и фитилем внутри, которая стала прообразом современных салютов.

Устройство фейерверка