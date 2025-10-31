Эксперт объяснил, как создаются узоры и цвета в небе во время салюта

Эксперт объяснил, как создаются узоры и цвета в небе во время салютаОт Древнего Китая до компьютерного управления залпами
История и эволюция
Первые фейерверки появились в Китае около двух тысяч лет назад. Древние мастера бросали в костер бамбуковые стебли, которые с громким хлопком взрывались от раскаленного воздуха. Позже, в IX веке, было сделано ключевое открытие — порох. Смесь селитры, серы и древесного угля позволила создавать первые примитивные заряды в бамбуковых трубках.
К XIII веку фейерверки добрались до Европы, где их производство усовершенствовали итальянцы. Именно они изобрели шаровой снаряд — картонную или бумажную сферу с разрывным зарядом и фитилем внутри, которая стала прообразом современных салютов.
Устройство фейерверка
Современный фейерверк — это сложное пиротехническое изделие, состоящее из нескольких ключевых компонентов. Каждый из них выполняет в спектакле взрыва свою роль.
Основные элементы фейерверка:
- Корпус (оболочка): Обычно изготавливается из плотного картона или пластика. Его задача — удерживать все компоненты до момента взрыва, а затем разрушиться, формируя огненную фигуру.
- Разрывной заряд: Находится в центре снаряда и состоит из чёрного пороха или специальной смеси. Именно он, взрываясь, разрывает оболочку и разбрасывает искры.
- Наполнение (звёзды): гранулы или шарики с веществами для цвета. Вокруг центра, с праймером для зажигания. Размер — от горошины до маленького шарика. Взрыв создаёт узоры.
- Воспламенитель: Фитиль или шнур, который поджигается снаружи и передаёт огонь зарядам. Внутри снаряда также используется замедлитель, чтобы контролировать время взрыва.
- Подъёмный заряд: выталкивает снаряд на нужную высоту (от 50 до 300 метров).
Как создаются узоры
Форма огненного шара в небе напрямую зависит от расположения звёзд внутри снаряда. Равномерное распределение создаёт классический шар — «пион». Если добавить состав с длинными искрами, получится «хризантема». Для эффекта «пальмы» крупные звёзды-кометы помещают в центр, чтобы они образовали ствол и ветви.
Современные технологии позволяют создавать даже фигурные узоры, такие как сердца или кольца. Для сложных, многоуровневых эффектов используются многоступенчатые заряды с несколькими взрывами.
Управление и безопасность
Сегодня крупные салюты управляются компьютерами. Заряды подключаются к электронной системе поджига, что позволяет синхронизировать их с музыкой и запускать с точностью до миллисекунды. По словам эксперта, это обеспечивает точность и безопасность.
Встроенные контроллеры способны учитывать направление ветра, а при сильных порывах автоматически задерживать пуск, пока ветер не утихнет — для безопасности и точности. Компьютер знает, какая ракета уже выстрелила, а какая по каким-то причинам нет, и может повторно отправить сигнал на резервный запал. Подобные системы стоят дорого, но оправданы на больших шоу, где сбой недопустим.
Несмотря на технологичность, фейерверки остаются пиротехническими изделиями, требующими строгого соблюдения правил безопасности. Их следует запускать только на открытых пространствах, соблюдая безопасную дистанцию для зрителей.
В России действует ГОСТ 33 732–2016, который делит изделия на классы опасности и устанавливает требования к упаковке, хранению и мощности зарядов.
Взгляд в будущее
Индустрия развивает инновации. Появились экологичные составы и биоразлагаемые корпуса, а беспилотники создают трёхмерные фигуры и надписи. Они безопасны, бесшумны и не оставляют следов. Однако огненные залпы остаются символом праздника.
Будущее пиротехники — в объединении химии, электроники и дизайна. Химия создаёт новые цвета без вредных элементов, электроника управляет каждым взрывом.
Когда-то фейерверки были алхимическим чудом, потом инженерным искусством, а теперь это высокотехнологичные шоу.