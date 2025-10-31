Наука и технологии
Эксперт объяснил, как создаются узоры и цвета в небе во время салюта

От Древнего Китая до компьютерного управления залпами
Завораживающие огни в ночном небе давно стали символом праздника. Однако за этим зрелищем стоит долгая история и сложная пиротехника. Игорь Язев, основатель интернет-магазина «Феерия.ру», рассказал, как устроены фейерверки и как они создают свои красочные узоры.
История и эволюция

Первые фейерверки появились в Китае около двух тысяч лет назад. Древние мастера бросали в костер бамбуковые стебли, которые с громким хлопком взрывались от раскаленного воздуха. Позже, в IX веке, было сделано ключевое открытие — порох. Смесь селитры, серы и древесного угля позволила создавать первые примитивные заряды в бамбуковых трубках.

К XIII веку фейерверки добрались до Европы, где их производство усовершенствовали итальянцы. Именно они изобрели шаровой снаряд — картонную или бумажную сферу с разрывным зарядом и фитилем внутри, которая стала прообразом современных салютов.

Устройство фейерверка

Современный фейерверк — это сложное пиротехническое изделие, состоящее из нескольких ключевых компонентов. Каждый из них выполняет в спектакле взрыва свою роль.

Игорь Язев
Основатель интернет-магазина «Феерия.ру»

Основные элементы фейерверка:

  • Корпус (оболочка): Обычно изготавливается из плотного картона или пластика. Его задача — удерживать все компоненты до момента взрыва, а затем разрушиться, формируя огненную фигуру.
  • Разрывной заряд: Находится в центре снаряда и состоит из чёрного пороха или специальной смеси. Именно он, взрываясь, разрывает оболочку и разбрасывает искры.
  • Наполнение (звёзды): гранулы или шарики с веществами для цвета. Вокруг центра, с праймером для зажигания. Размер — от горошины до маленького шарика. Взрыв создаёт узоры.
  • Воспламенитель: Фитиль или шнур, который поджигается снаружи и передаёт огонь зарядам. Внутри снаряда также используется замедлитель, чтобы контролировать время взрыва.
  • Подъёмный заряд: выталкивает снаряд на нужную высоту (от 50 до 300 метров).

Как создаются узоры

Форма огненного шара в небе напрямую зависит от расположения звёзд внутри снаряда. Равномерное распределение создаёт классический шар — «пион». Если добавить состав с длинными искрами, получится «хризантема». Для эффекта «пальмы» крупные звёзды-кометы помещают в центр, чтобы они образовали ствол и ветви.

Современные технологии позволяют создавать даже фигурные узоры, такие как сердца или кольца. Для сложных, многоуровневых эффектов используются многоступенчатые заряды с несколькими взрывами.

Управление и безопасность

Сегодня крупные салюты управляются компьютерами. Заряды подключаются к электронной системе поджига, что позволяет синхронизировать их с музыкой и запускать с точностью до миллисекунды. По словам эксперта, это обеспечивает точность и безопасность.

Встроенные контроллеры способны учитывать направление ветра, а при сильных порывах автоматически задерживать пуск, пока ветер не утихнет — для безопасности и точности. Компьютер знает, какая ракета уже выстрелила, а какая по каким-то причинам нет, и может повторно отправить сигнал на резервный запал. Подобные системы стоят дорого, но оправданы на больших шоу, где сбой недопустим.

Игорь Язев
Основатель интернет-магазина «Феерия.ру»

Несмотря на технологичность, фейерверки остаются пиротехническими изделиями, требующими строгого соблюдения правил безопасности. Их следует запускать только на открытых пространствах, соблюдая безопасную дистанцию для зрителей.

В России действует ГОСТ 33 732–2016, который делит изделия на классы опасности и устанавливает требования к упаковке, хранению и мощности зарядов.

Взгляд в будущее

Индустрия развивает инновации. Появились экологичные составы и биоразлагаемые корпуса, а беспилотники создают трёхмерные фигуры и надписи. Они безопасны, бесшумны и не оставляют следов. Однако огненные залпы остаются символом праздника.

Будущее пиротехники — в объединении химии, электроники и дизайна. Химия создаёт новые цвета без вредных элементов, электроника управляет каждым взрывом.

Игорь Язев
Основатель интернет-магазина «Феерия.ру»

Когда-то фейерверки были алхимическим чудом, потом инженерным искусством, а теперь это высокотехнологичные шоу.