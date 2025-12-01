Эксперт объяснил, может ли оператор отключить вам интернет за попытку подключения к VPN

Опубликовано 01 декабря 2025, 18:121 мин.
Эксперт объяснил, может ли оператор отключить вам интернет за попытку подключения к VPNТехническая и практическая сторона вопроса
В социальных сетях распространяется информация о возможном полном отключении интернета для российских пользователей, применяющих VPN-сервисы. Источник данных остается неясным, так как авторы ссылаются на анонимных «экспертов».
С технической точки зрения операторы связи действительно способны обнаруживать использование VPN-соединений. Более того, у них есть техническая возможность автоматически реагировать на такой трафик, ограничивая доступ.
Однако ключевая проблема заключается в невозможности определить цель использования VPN. Специалист по кибербезопасности Сергей Рысин пояснил, что трафик сотрудника, работающего удаленно через корпоративный VPN, ничем не отличается от трафика пользователя, получающего доступ к заблокированному контенту.
Таким образом, любая автоматическая система, настроенная на блокировку, не сможет достоверно разделить эти категории.