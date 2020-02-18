Эксперт объяснил невысокий спрос на новейший российский истребитель Су-57

По словам эксперта, все дело в том, что устройство слишком специфичное и штучное, а потому невысокий спрос на новейший российский истребитель Су-57 — это вполне ожидаемая закономерность.

”Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки”, — объяснил ситуацию Литовкин.