Наука и технологии
Сегодня 21:07
Эксперт объяснил невысокий спрос на новейший российский истребитель Су-57
Как оказалось, все дело в преимуществах модели
Военный обозреватель Дмитрий Литовкин опубликовал материал, в котором объясняется причина, по которой перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 хоть и имеет все данные для решения задач, недоступных другим истребителям, он все равно пользуется на такой уж и большой популярностью с точки зрения количества купленных аппаратов.
По словам эксперта, все дело в том, что устройство слишком специфичное и штучное, а потому невысокий спрос на новейший российский истребитель Су-57 — это вполне ожидаемая закономерность.
”Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки”, — объяснил ситуацию Литовкин.