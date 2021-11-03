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Эксперт объяснил опасность будущего американского лазерного оружия в космосе

И сказал, что оно появится обязательно
Российский учёный, заведующий отделом мощных лазеров Института общей физики, действительный член Академии военных наук Виктор Аполлонов рассказал об опасности будущего лазерного космического оружия США. Эксперт уверен, что и другие западные страны рано или поздно достигнут успехов в этом направлении.
Эксперт объяснил опасность будущего американского лазерного оружия в космосе

При этом, по словам Аполлонова, в России в настоящее время не наблюдается значимых успехов в экспериментальной разработке перспективных направлений создания лёгкого, компактного и эффективного тактического, а тем более стратегического, лазерного оружия. Но на Западе отошли от неэффективных и дорогих технологий боевого лазера, который генерировали бы квантовые генераторы на газодинамической, электроразрядной и химической основах.

Это позволит условному противнику России разработать новый вид вооружения, пригодного для вывода в космос, — стратегические и тактические комплексы твердотельного лазерного оружия. «Мы об этом успехе твердотельного ЛО нового поколения узнаем уже очень скоро, когда ведущие страны оснастят свои вооруженные силы компактными и лёгкими тактическими комплексами ЛО мощностью до 500 киловатт, способными решать обширный спектр задач в силовом и функциональном режимах соответственно, на дальностях в многие десятки и сотни километров», — объяснил эксперт свою позицию.

И это оружие опасно для России. По мнению эксперта, США быстрее всех создадут и выведут такое вооружение в космос, и тогда «станет хорошо понятной уже всем цена потерянного времени».

Источник: Военно-промышленный курьер