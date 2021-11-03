Эксперт объяснил опасность будущего американского лазерного оружия в космосе

При этом, по словам Аполлонова, в России в настоящее время не наблюдается значимых успехов в экспериментальной разработке перспективных направлений создания лёгкого, компактного и эффективного тактического, а тем более стратегического, лазерного оружия. Но на Западе отошли от неэффективных и дорогих технологий боевого лазера, который генерировали бы квантовые генераторы на газодинамической, электроразрядной и химической основах.

Это позволит условному противнику России разработать новый вид вооружения, пригодного для вывода в космос, — стратегические и тактические комплексы твердотельного лазерного оружия. «Мы об этом успехе твердотельного ЛО нового поколения узнаем уже очень скоро, когда ведущие страны оснастят свои вооруженные силы компактными и лёгкими тактическими комплексами ЛО мощностью до 500 киловатт, способными решать обширный спектр задач в силовом и функциональном режимах соответственно, на дальностях в многие десятки и сотни километров», — объяснил эксперт свою позицию.

И это оружие опасно для России. По мнению эксперта, США быстрее всех создадут и выведут такое вооружение в космос, и тогда «станет хорошо понятной уже всем цена потерянного времени».