Как правильно анализировать отчет о проверке

При получении отчета о проверке текста эксперту важно не ограничиваться поверхностным анализом цифр. Критически значимым является понимание природы совпадений и их контекста. Совпадения с научными статьями при наличии корректных ссылок в источниках не являются плагиатом. Аналогично, использование общедоступных шаблонов или описание стандартных методик может закономерно приводить к текстовым совпадениям.

Особого внимания заслуживает расположение совпадающих фрагментов в структуре работы. Совпадения в обзоре литературы или методическом разделе обычно допустимы, тогда как совпадения в результатах исследования требуют тщательной проверки. Отдельным случаем является самоцитирование — использование автором своих предыдущих работ при условии их правильного оформления.