Эксперт объяснил, почему идея ограничить электричество майнерам — плохая затея

Предложение Минэнерго ограничить доступ майнеров к электроэнергии вызывает опасения у отрасли промышленного майнинга. Генеральный директор BitRiver, Игорь Рунец, считает, что это не соответствует интересам государства и бизнеса. В России исторически никакая отрасль не лишалась права доступа к электроэнергии.

Это предложение может негативно повлиять на конкурентоспособность России в майнинге и привести к сокращению платёжеспособного потребления электроэнергии. Также есть опасность ухода специалистов из IT, финансов и энергетики за границу. Несмотря на существующие проблемы в сфере майнинга, добросовестным участникам рынка не следует лишать доступ к электроэнергии.

Для решения проблем майнинга предлагается внести изменения в тарифы на электроэнергию, регистрировать майнеров и их оборудование, и бороться с незаконным ввозом майнингового оборудования. Необходимо также снизить требования к согласованию схемы электроснабжения. Эти шаги помогут укрепить финансовую независимость страны и привлечь инвестиции в цифровую экономику.