Эксперт объяснил, почему люди смотрят короткие ролики

Последнее время видео в коротком формате стали очень популярным. Люди предпочитают такие видео, потому, что они помогают справиться со стрессом, говорит Никита Кочетков, доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Кочетков объясняет, что просмотр коротких видео является нефункциональным поведением, которое помогает расслабиться во время стресса, аналогично тому, как животные в зоопарке ходят взад и вперёд по своим вольерам.

Он говорит, что при такой деятельности важно не получить новую информацию, а просто отвлечься от проблем. Кочетков отмечает, что короткие видео лучше всего помогают снять стресс, когда они максимально просты и кратки. Он сравнивает это с тем, как люди предпочитают просматривать новостную ленту или короткие видео в общественном транспорте, чтобы отвлечься.

Психолог также подчёркивает, что из-за избытка информации в интернете людям, выросшим в цифровую эпоху, может быть трудно обрабатывать большой объем данных. Он предупреждает о возможности развития «клипового мышления», когда люди становятся привычными к краткой и поверхностной информации.