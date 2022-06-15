Эксперт объяснил, почему НАТО не вмешивается в конфликт на Украине

Эксперт объяснил, почему НАТО не вмешивается в конфликт на УкраинеИз-за последствий
По мнению Пономаренко, в НАТО осознают последствия такого шага. В альянсе есть чёткое понимание интересов групп стран, отдельных государств, народов континента и, безусловно, своих. Они не переходят граней из-за того, что кроме военных, стратегических потерь, последуют и экономические, так как вооружения, которые они производят, очень дорогие, при этом российская сторона может их захватить, разобрать и изучить.
Поэтому даже мнение видного натовского идеолога, бывшего главнокомандующего союзными силами США и НАТО Уэсли Кларка, игнорируется. Он заявил, что НАТО должно вмешаться в конфликт на Украине и приказать «россиянам прекратить огонь». Кларк выступает как эксперт, советник, выражает мнение истеблишмента, но это не решение действующей власти.
По этим причинам НАТО до сих пор осторожно даже в вопросах поставок Украине вооружений, не говоря о явном вмешательстве.
Технические заключаются в том, что современное оружие стоит дорого, оно производится в ограниченных количествах, и его не хотят предоставлять, в том числе понимая, что оно может быть захвачено, разобрано, изучено. Военно-политические, мне кажется, более очевидные: потому что эскалация ведёт к непредсказуемым последствиям в Европе, которая уже дважды, скажем так, наступала на грабли — дважды устраивала гигантские бойни, которые её же и ослабляли оба раза.