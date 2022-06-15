Эксперт объяснил, почему НАТО не вмешивается в конфликт на Украине

По мнению Пономаренко, в НАТО осознают последствия такого шага. В альянсе есть чёткое понимание интересов групп стран, отдельных государств, народов континента и, безусловно, своих. Они не переходят граней из-за того, что кроме военных, стратегических потерь, последуют и экономические, так как вооружения, которые они производят, очень дорогие, при этом российская сторона может их захватить, разобрать и изучить.

Поэтому даже мнение видного натовского идеолога, бывшего главнокомандующего союзными силами США и НАТО Уэсли Кларка, игнорируется. Он заявил, что НАТО должно вмешаться в конфликт на Украине и приказать «россиянам прекратить огонь». Кларк выступает как эксперт, советник, выражает мнение истеблишмента, но это не решение действующей власти.

По этим причинам НАТО до сих пор осторожно даже в вопросах поставок Украине вооружений, не говоря о явном вмешательстве.