Эксперт объяснил, почему в гос.компаниях запрещают использовать iPhone

Одна из причин отказа от использования iPhone на государственной службе заключается в том, что платформа iOS является закрытой в отличие от Android. Такую точку зрения высказал Евгений Рыбалкин, руководитель группы компаний PE STUDIO, в интервью радиостанции «Говорит Москва», где он комментировал запрет на технику Apple в компании «Ростех».

Рыбалкин пояснил, что Android является открытой операционной системой, и ее состав и исходный код доступны на сайте для всех разработчиков. В отличие от этого, iOS является закрытой системой, и непонятно, какие данные она отправляет и кому, а также какие изменения произойдут с обновлениями.

Он также отметил, что создание полноценной отечественной платформы для смартфонов потребует годы.

Недавно сотрудникам всех организаций «Ростеха» было запрещено использовать устройства Apple в рабочих коммуникациях. Подтверждение этому дало и Министерство промышленности и торговли России, которое официально объявило о запрете использования iPhone для рабочей переписки с 17 июля.