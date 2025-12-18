Эксперт объяснил, почему в мороз хрустит снег

Опубликовано 18 декабря 2025, 15:451 мин.
Эксперт объяснил, почему в мороз хрустит снегИ связано это с его физическими особенностями
Замечали ли вы, что в морозные дни снег всегда скрипит под ногами, а в тёплые становится мягким? Вот как это можно объяснить.
Каждая снежинка - это кристалл льда, имеющий упорядоченную структуру. Когда эти кристаллы льда падают на землю, они образуют рыхлый слой, наполненный воздухом. Поэтому свежий снег кажется нам свежим и пушистым.
В сильный мороз кристаллы в снежинках становятся хрупкими и твёрдыми. Если на такой снег наступить, то кристаллы льда легко сломаются. Разрушение множества таких структур и создаёт характерный хруст. Чем ниже температура, тем громче и отчётливее становится звук.
При тёплой погоде между кристаллами в снегу появляется тонкая плёнка воды. Она "смазывает" снежинки, за счёт чего они не не ломаются, а слипаются и сминаются. В результате характерный скрип почти исчезает. Зато этот снег хорошо лепится.