Эксперт объяснил, почему в мороз хрустит снег

Каждая снежинка - это кристалл льда, имеющий упорядоченную структуру. Когда эти кристаллы льда падают на землю, они образуют рыхлый слой, наполненный воздухом. Поэтому свежий снег кажется нам свежим и пушистым.

В сильный мороз кристаллы в снежинках становятся хрупкими и твёрдыми. Если на такой снег наступить, то кристаллы льда легко сломаются. Разрушение множества таких структур и создаёт характерный хруст. Чем ниже температура, тем громче и отчётливее становится звук.