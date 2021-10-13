Эксперт объяснил популярность сериала «Игра в кальмара»

По сюжету, герои сериала в силу финансовых проблем, долгов, решают принять участие в играх на выживание. Победителя ждёт крупная сумма, проигравших — гибель.

По мнению Москвитина, прежде всего стоит обратить внимание на уровень популярности сериала — он был запущенна Netflix 17 сентября и успел набрать 111 млн просмотров. А его феномен в том, что сериал вскрывает неудобные и страшные по своей сути вопросы — как поступить в той или иной ситуации, хватит ли смелости или совести, кем на самом деле мы являемся и подобные.

«Феномен сериала в том, что он задаёт нам самые неудобные вопросы о том, кем мы являемся. А еще в том, что он благодаря своему очень острому сюжету и абсолютно непредсказуемому развитию событий заставляет нас каждую минуту думать, хорошо поступит герой или плохо», — отметил эксперт.

Также Москвитин коснулся характера главного героя, отметив, что он «слабый, но при этом добрый, абсолютно невезучий, неудачливый, но при этом у него золотое сердце». По мнению эксперта, «Игра в кальмара» показывает принадлежность героя к тому поколению, которое думает, что сможет пройти какую-то игру и с лёгкостью получить желаемое, и видя эти проблемы, многие зрители ассоциируют себя с главным героем. «И самое главное, он принадлежит к тому поколению, которое выросло на играх и которое верит, что в жизни можно взять и каким-нибудь прохождением решить все проблемы. Это история, которая затрагивает страхи, надежды каждого из нас», — подчеркнул эксперт.