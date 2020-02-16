Эксперт объяснил причину замедления продаж популярных консолей

Согласно отчетам NPD, в январе текущего года консоли PS4 и Xbox One начали покупать заметно хуже, чем PS3 и 360 в январе 2013 года. По словам эксперта, несмотря на то, что уже на конец текущего года запланирован выход приставок нового поколения, все же продажи PS4 и Xbox One падают стремительнее, чем предполагалось.

Так, Ахмад отметил, что замедление продаж консолей обусловлено рядом причин, в числе которых тот факт, что рекомендованная розничная цена PS4 и Xbox One фиксируется на одной отметке в течение продолжительного времени. Также эксперт связывает сложившуюся ситуацию с ранним анонсом приставок нового поколения с поддержкой обратной совместимости и с изменением даты выхода нескольких главных проектов, ожидаемых в 2020 году.