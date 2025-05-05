Эксперт объяснил, сколько времени занимает переворот магнитного поля Земли

Смена магнитных полюсов Земли — это долгий процесс, который может занять сотни тысяч лет, так как магнитное поле изменяется постепенно. Однако иногда этот процесс происходит быстрее, в течение 1-3 тысяч лет, как это было в истории нашей планеты, сообщил ведущий научный сотрудник Института Физики Земли РАН Александр Пасенко. Он отметил, что инверсия магнитного поля — это момент, когда северный и южный полюса меняются местами, а компас начинает показывать противоположное направление.

Пасенко рассказал, что в истории Земли были случаи, когда полюса менялись быстрее. Одним из таких событий был экскурс Лашампа около 41 000 лет назад, когда полюса временно сместились и затем вернулись на прежние позиции. Этот процесс занял 1-3 тысячи лет, и во время его происходило усиленное ультрафиолетовое и космическое излучение, а по планете распространялись полярные сияния. Однако других явных последствий инверсии замечено не было.

Несмотря на ослабление геомагнитного поля при смене полюсов, это происходит настолько медленно, что человек за свою жизнь не заметит таких изменений. В учёных уверены, что даже если полюса сменятся внезапно, это не приведёт к катастрофическим последствиям. Магнитное поле ослабнет, но затем восстановится. Хотя возможны краткосрочные сбои в работе спутников связи и навигационных систем, сами изменения не будут катастрофическими.