Эксперт объяснил, сможет ли Россия импортозаместить видеоигры

Россия только начинает путь к самостоятельному производству компьютерных игр, сообщил гендиректор Института развития интернета, выступая на форуме «МедиаСиб». Он отметил, что на данный момент российские игры уступают зарубежным в качестве, но это направление рассматривается как важный контент для взаимодействия с аудиторией.

Эксперт сравнил положение России в производстве игр с мировым уровнем и признал, что отстаём на 10-15 лет. Однако за последние три года уже появились первые отечественные игры, которые получили признание. Гореславский выразил надежду, что через 4-5 лет Россия сможет не только удерживать внутренний рынок, но и экспортировать свои игры за пределы страны.