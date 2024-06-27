Эксперт объяснил смысл сбора образцов лунного грунта

Китайская станция «Чанъэ-6» собрала лунный грунт в области, где находятся самые древние породы Луны возрастом более 4,4 миллиарда лет. Эти образцы помогают учёным лучше понять происхождение не только Луны, но и Земли. Евгений Слюта из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН отметил, что место посадки находится в древнем ударном бассейне, сформированном около 4 миллиардов лет назад.

Древние породы коры Луны, сохранённые там, дают уникальную информацию, так как на Земле они давно уничтожены геологическими процессами. Кроме древних пород коры, были обнаружены породы верхней мантии Луны, выброшенные на поверхность при образовании ударных бассейнов. Лунный реголит имеет сложное слоистое строение, и каждая его часть содержит редкие породы, находящиеся в окрестностях.

Станция «Чанъэ-6» не только собрала образцы на поверхности, но и пробурила скважину глубже метра, что позволило получить слоистый керн реголита. Этот метод отбора образцов является одним из самых ценных для науки. Посадка аппарата на обратной стороне Луны и успешная доставка образцов на Землю — выдающееся достижение, которое подчёркивает лидерство Китая в данной области. Успешные миссии подтверждают высокие технологии и способности китайских учёных и инженеров.