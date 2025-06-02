Эксперт объяснил важность защиты смартфонов от перегрева

Летом стоит избегать использования гаджетов на солнце или возле воды, чтобы не допустить их перегрева и поломки, предупреждает техноблогер Павел Трухачев. Он отметил, что особенно опасно оставлять устройства под прямыми солнечными лучами. Это может не только повредить аккумулятор, но и, в редких случаях, привести к его взрыву.

Трухачев объяснил, что смартфоны, оставленные на приборной панели автомобиля, подвергаются серьёзному риску. Кроме того, использование устройств на солнце у воды, например, чтение с телефона во время отдыха на матрасе, тоже нежелательно. Вода усиливает воздействие солнечных лучей, что увеличивает вероятность перегрева дисплея. Это может привести к отклеиванию экрана или другим повреждениям.

Эксперт также рекомендует в жару отказаться от ресурсоёмких задач, таких как просмотр фильмов или игры. Эти действия дополнительно нагружают аккумулятор, что усугубляет нагрев устройства и может вызвать поломку экрана или снижение ёмкости батареи.