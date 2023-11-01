Эксперт объяснил, зачем нужны бетонные «зубы дракона»

«Зубы дракона» — это бетонные пирамидки высотой около одного метра. Они устанавливаются в грунт, чтобы колесная или гусеничная техника не могла пройти. Это эффективное препятствие для бронированной техники: преодолевая пирамидку, танки сползают на нее днищем и повисают. Сделать с этим без посторонней помощи ничего нельзя. Широкое распространение "зубы дракона" получили во время Второй мировой.



