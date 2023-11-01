Эксперт объяснил, зачем нужны бетонные «зубы дракона»Такие конструкции помогают остановить танки
Венный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил назначение бетонных пирамидальных «зубов дракона».
Главное назначение таких конструкций — остановка продвижения вражеской колёсной и гусеничной техники. Такие пирамиды строят в ожидании танковых наступлений.
При этом «зубы дракона» — эффективный способ. Техника при преодолении этих пирамид сползает на них днищем и повисает. Помочь в этой ситуации уже нельзя.
«Зубы дракона» — это бетонные пирамидки высотой около одного метра. Они устанавливаются в грунт, чтобы колесная или гусеничная техника не могла пройти. Это эффективное препятствие для бронированной техники: преодолевая пирамидку, танки сползают на нее днищем и повисают. Сделать с этим без посторонней помощи ничего нельзя. Широкое распространение "зубы дракона" получили во время Второй мировой.