Эксперт объяснил, защитит ли смена номера телефона от слежки

По словам эксперта, существуют открытые данные, по которым можно определить цифровой профиль человека, а новый номер «просто добавиться в папку со всей прошлой информацией». Бедеров объяснил, что с появлением смартфонов, мобильных операционных систем, приложений и тех разрешений, которые пользователи сами дают этим приложениям, «собираемость данных ещё больше выросла».

И компании, владеющие ОС, приложениями, имеют в своём распоряжении данные о геолокации, получают доступ к контактам, спискам звонков, хранилищу данных на устройствах, к камере или микрофону и потому формируют цифровой профиль пользователя, интерпретируя получаемые данные. Вендоры для своих целей пытаются определить интересы пользователя, запросы, частоту перемещений, а также приблизительный доход и сферу деятельности.