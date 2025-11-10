Эксперт объяснила, кто считается автором произведений, созданных с помощью ИИ

Это подтверждается изменениями в законодательстве, такими как поправки в Казахстане, где сложный промпт может стать объектом авторского права. Минимальным считается уровень, когда человек демонстрирует выбор и управление итогом, а не просто запускает процесс.

Эксперт видит большие перспективы в развитии специальных норм для контента от ИИ. Текущая система прав ориентирована на человека как на творца, и ее нужно адаптировать к новым реалиям. Возможны варианты, такие как разделение прав между создателем запроса, разработчиком модели и владельцем данных. Также можно ввести международные стандарты, подобные Creative Commons, для регистрации и лицензирования. Другие идеи включают защиту инвестиций в ИИ без приравнивания к авторству или создание фонда для распределения роялти, включая компенсации оригинальным создателям данных.

Для контроля за авторством и уникальностью ИИ-контента уже существуют технические инструменты. Платформы внедряют цифровые метки и стандарты вроде C2PA, которые фиксируют историю создания с помощью криптографии. Есть детекторы, выявляющие признаки генерации, хотя они не всегда точны. Блокчейн помогает вести реестры с доказательствами первоочередности, а методы идентификации моделей позволяют определять источник.