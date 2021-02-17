Эксперт объяснила, в каких случаях диеты мешают похудеть

По словам Лиэнн Уорд, для активного сброса веса необходимо иметь разогнанный метаболизм. А когда человек сидит на продолжительной диете, его метаболизм замедляется и жир перестаёт гореть так, как хотелось бы, передаёт слова специалиста Daily Mail.

Поэтому для того, чтобы вновь разогнать метаболизм, диетолог советует ненадолго избавиться от дефицита калорий. При этом важно сохранить активные тренировки и здоровый сон.

Уорд сакцентировала своё внимание на том, что людям необходимо спать по 7-9 часов в сутки. Также важную роль играет не только количество, но и качество самого отдыха.