Эксперт объяснила заметный рост числа молодых россиян, заболевших коронавирусом

Так, по мнению эксперта, подобный бум связан с тем, что неделю назад многие граждане, вместо положенной самоизоляции, приняли решение выехать на природу, где были окружены огромным количеством посторонних людей вокруг.

”Эти "шашлычки" показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологии, которую мы изучаем в институтах”, — заявила Малинника, отметив, что именно выезд “на шашлыки” и стоит винить в том, что прямо сейчас по России регистрируется большое количество молодых людей, зараженных коронавирусом.

Правда, эксперт все же отметила, что среди подобных заболевших очень малое количество пациентов сталкиваются с тяжелой формой болезни. Но главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ все же напомнила, что лучший метод для борьбы с коронавирусом — это разобщение населения.