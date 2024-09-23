Эксперт: обязательно отключайте Wi-Fi в смартфоне при выходе из дома

Постоянно включённый Wi-Fi на смартфоне может вызвать не только расход большого объёма трафика, но и ряд других проблем, связанных с безопасностью и эффективностью устройства. Главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона, Оскар Исмагилов, рассказал, почему стоит отключать Wi-Fi на телефоне, когда вы покидаете дом.

По словам Исмагилова, когда Wi-Fi включён, телефон постоянно ищет доступные сети. Хотя для подключения требуется авторизация, устройство может автоматически соединяться с ранее использованными сетями, что делает его уязвимым для хакеров. Если такая сеть не защищена должным образом, злоумышленники могут перехватывать ваши данные, включая личную информацию и банковские реквизиты, что увеличивает риск финансовых потерь и слежки.

Кроме того, постоянное подключение к Wi-Fi тратит заряд батареи и замедляет работу устройства, поскольку телефон активно ищет доступные точки подключения. Отключение Wi-Fi помогает не только продлить время работы аккумулятора, но и повысить общую производительность смартфона.

Чтобы снизить риски, Исмагилов советует отключать Wi-Fi перед выходом из дома. Это можно сделать через настройки смартфона или панель быстрого доступа. Также рекомендуется регулярно очищать список сохранённых сетей и изменять настройки, чтобы неиспользуемые сети автоматически забывались. Кроме того, отключение Bluetooth и VPN, когда они не нужны, также поможет улучшить безопасность и продлить время работы устройства.