Эксперт оценил альтернативу маскам для защиты от коронавируса

”Такой экран помочь может. Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже”, — отметил Продеус.

Эксперт отметил, что данная альтернатива маске в любом случае не является стопроцентной защитой от коронавирусной инфекции, поскольку имеет определенное расстояние от лица, за счет чего вирусы передающиеся воздушно-капельным путем все же способны проникнуть. Наиболее эффективным методом ограничения заражения COVID-10, на сегодняшний день, является самоизоляция дома.