Эксперт оценил блокировку подменных номеров в качестве защиты от мошенников

Закарян отметил, что блокировка отдельных мошеннических номеров не принесёт полноценной защиты, так как они могут звонить с других номеров, похожих или новых. По его словам, злоумышленники могут звонить и в мессенджеры, которые уже не заблокируешь.

Кроме того, мошенники развиваются и могут использовать дипфейки для имитации голоса и даже изображения человека, чтобы запутать его близких. Поэтому, если всё же пришлось ответить на вызов с незнакомого номера, не стоит ничего говорить, потому что голос может быть записан и использован для подтверждения банковских операций.

Эксперт посоветовал использовать спам-приложения, которые более эффективно блокируют мошеннические номера. Но и здесь нет стопроцентной защиты. Лучше всего минимизировать человеческий фактор и стараться не отвечать на неизвестные номера.