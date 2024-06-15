Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 18:01
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Эксперт оценил блокировку подменных номеров в качестве защиты от мошенников

Самого по себе этого недостаточно
Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян оценил метод блокировки подменных номеров как защиту от мошенников. Он считает, что этого недостаточно.
Эксперт оценил блокировку подменных номеров в качестве защиты от мошенников

© Ferra.ru

Закарян отметил, что блокировка отдельных мошеннических номеров не принесёт полноценной защиты, так как они могут звонить с других номеров, похожих или новых. По его словам, злоумышленники могут звонить и в мессенджеры, которые уже не заблокируешь.

Кроме того, мошенники развиваются и могут использовать дипфейки для имитации голоса и даже изображения человека, чтобы запутать его близких. Поэтому, если всё же пришлось ответить на вызов с незнакомого номера, не стоит ничего говорить, потому что голос может быть записан и использован для подтверждения банковских операций.

Эксперт посоветовал использовать спам-приложения, которые более эффективно блокируют мошеннические номера. Но и здесь нет стопроцентной защиты. Лучше всего минимизировать человеческий фактор и стараться не отвечать на неизвестные номера.