Эксперт оценил популярность мемкоинов

В последнее время на рынке криптовалют происходит настоящий взрыв интереса к мемтокенам — монетам, созданным в юмористических целях. Сергей Михеев из UTEX объясняет, что первым и наиболее известным мемтокеном стал Dogecoin (DOGE), созданный в 2013 году на основе популярного интернет-мема о собаке породы сиба-ину. DOGE изначально задумывался как шутка над Bitcoin, символом криптовалюты, желанной для инвесторов. Название «doge» было специально выбрано для создания монеты, которая выглядела бы максимально абсурдной.

Однако Dogecoin стал не только объектом шуток, но и культовым явлением благодаря поддержке известных личностей, таких как Илон Маск. Поддержка Маска, который называл себя «Dogefather», и его упоминания о монете на популярных платформах привели к резкому росту её стоимости. В мае 2021 года рыночная капитализация DOGE достигла 88 миллиардов долларов, сделав его феноменом поп-культуры.

Идея Dogecoin вдохновила на создание десятков других мемтокенов, таких как Shiba Inu (SHIB), который также быстро набрал популярность и достиг значительной рыночной капитализации. Однако не все мемтокены имеют такой же успех. Многие из них быстро теряют свою стоимость после кратковременного пика из-за отсутствия реальной ценности и базовых технологий.

Создание мемтокенов основывается на открытых блокчейн-технологиях, что делает их легко доступными для копирования и модификации. Эти монеты часто продвигаются через социальные сети, где создаётся вокруг них искусственный интерес. Однако за всей шумихой вокруг мемтокенов чаще всего скрывается лишь спекуляция, а не реальные инвестиционные возможности.