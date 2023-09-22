Эксперт оценил применение Украиной американской военной техники

Эксперт подчеркнул, что никакого преимущества расхваленная американская техника не имеет. Нет преимуществ ни в толщине и прочности брони, ни в манёвренности, ни в дальности и высоте, ни в калибре. Нет преимуществ и по другим ТТХ.

Единственное, чем американские образцы несколько превосходят российские — возможности РЭБ и разведывательных комплексов контрбатарейной борьбы.