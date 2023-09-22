Эксперт оценил применение Украиной американской военной техники

Эксперт оценил применение Украиной американской военной техникиПреимуществ почти нет
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов объяснил, имеет ли американская техника какое-либо преимущество над российской в ходе СВО.
Эксперт подчеркнул, что никакого преимущества расхваленная американская техника не имеет. Нет преимуществ ни в толщине и прочности брони, ни в манёвренности, ни в дальности и высоте, ни в калибре. Нет преимуществ и по другим ТТХ.
Единственное, чем американские образцы несколько превосходят российские — возможности РЭБ и разведывательных комплексов контрбатарейной борьбы.
С начала проведения специальной военной операции, особенно со второй фазы, когда большая часть советского, российского и небольшая часть украинского вооружения и снаряжения была уничтожена. С момента введения и использования в виде суперпреимущественных образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, манёвренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это всё.