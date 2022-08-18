Эксперт оценил рост заболеваемости коронавирусом в России

По его словам, нужно смотреть, что происходит с коронавирусом в других странах. Там рост заболеваемости уже составляет под 100 тысяч заболевших за сутки. Это говорит о том, что и в России это волна поднимется.

Об этом свидетельствуют и данные оперативного штаба: с марта, когда было зафиксировано 34 тысячи больных за сутки, а потом показатель снизился, рост заболеваемости снова пошёл вверх — 33106 случаев.

Эксперт выразил мнение, что на ситуацию повлияют туристы, которые как-то попадают за рубеж, а что они потом оттуда привезут — «элемент неопределённости».

В целом Дурманов предположил, что в течение ближайших 2-3 месяцев в России количество заболевших COVID-19 вырастет до 60-70 тысяч за сутки.

«В первую очередь нужно использовать знаменитый покерный принцип — заглядывай в карты соседей, свои всегда успеешь посмотреть. Так вот у наших соседей и за океаном, и поблизости цифры заболеваемости коронавирусом под 100 тысяч за сутки, это нам намёк, что волна серьёзная. С другой стороны, не менее серьёзная сейчас волна обычной ОРЗ, а потом будет и гриппа. Я думаю, что в районе 60-70 тысяч случаев заражения за сутки нас в ближайшие два-три месяца ждут», — заявил специалист.