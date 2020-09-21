Эксперт оценил способность комплекса С-400 защитить Китай в войне против США

Козулин напомнил, что Россия продала Китаю порядка двух батареи зенитных ракетных комплексов С-400 три года назад, а поставка первой партии началась в 2018 году. Отмечается, что каждая из батареи оснащена 4 ПУ и вооруженными 4 ЗУР. Это, в свою очередь, в общей сложности дает 16 противоракет на батарею, которая может сбивать истребитель пятого поколения, а также крылатые ракеты на расстоянии до 200 км.

По словам эксперта, С-400 способен эффективно противодействовать ракетам AGM-84H/K SLAM-ER. Однако не все так однозначно. Козулин отметил: