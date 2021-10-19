Эксперт оценил, стоит ли России опасаться новых китайских гиперзвуковых ракет

По словам известного российского эксперта Виктора Мураховского, многие версии СМИ являются фантазийными. А строятся эти фантазии потому, что мало кто обращает внимание на подлинные характеристики «гиперзвука».

Как отметил Мураховский, реальная опасность подобных ракет заключается не в их скорости, а в умении маневрировать при подходе к цели. Скорость таких ракет всегда относительна для конкретной ситуации, поэтому рассматривать их как абсолютную угрозу не имеет смысла. К тому же они есть не только у Китая, но и у России, и у США, и ещё у ряда стран.

Как отмечалось выше, эксперт подчеркнул, что опасность гиперзвуковых ракет — в их способности маневрировать. Мураховский неоднократно в своём интервью подчеркнул, что в таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Но у России есть что противопоставить гиперзвуковым ракетам, исходящим из любой страны.

«У России и США есть противоракетные системы, которые могут работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, если они не маневрирующие. Вот по маневрирующим боевым целям при подходе к объекту поражения работать весьма проблематично. В этом и состоит их «фишка», а вовсе не в скорости. Гиперзвуковая скорость достигнута давным-давно, а умение маневрировать является новым свойством гиперзвуковых вооружений. В России такие свойства реализованы в системах «Авангард» «Циркон», «Кинжал» и ещё в ряде других, которые на подходе, — подчеркнул Мураховский.