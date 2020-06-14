Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне

”Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет”, - поделился специалист.

Однако, как и в любом общественном месте, риски заражения все же присутствует. Так, согласно данным эксперта, наиболее высокая вероятность заражения присутствует в дешевой, уборной, а также в раздевалке, то есть в контактных местах. Отмечается, что и данные места дезинфицируются препаратами, приводящими к гибели коронавируса. Также в качестве профилактики эксперт порекомендовал принимать душ с мылом как до бассейна, так и после его посещения.