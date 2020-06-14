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Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне
Минимальная, но все таки риски присутствуют
Специалист по биологической защите Георгий Фролов оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне. Так, по словам эксперта, вещества, которые чаще всего используются для обеззараживания бассейнов способствуют ликвидации вируса, что снижает риски заражения.
”Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет”, - поделился специалист.
Однако, как и в любом общественном месте, риски заражения все же присутствует. Так, согласно данным эксперта, наиболее высокая вероятность заражения присутствует в дешевой, уборной, а также в раздевалке, то есть в контактных местах. Отмечается, что и данные места дезинфицируются препаратами, приводящими к гибели коронавируса. Также в качестве профилактики эксперт порекомендовал принимать душ с мылом как до бассейна, так и после его посещения.