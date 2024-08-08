Эксперт: очистить смартфон от вируса можно только сбросом на заводские настройки

Если на вашем телефоне обнаружен вирус типа «Троян», используемый для кибершпионажа, важно немедленно удалить все данные, советует эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он рекомендует полностью очистить телефон, сохранив предварительно важные файлы, такие как фотографии, в облачном хранилище. Контакты и переписки в мессенджерах также можно скопировать. Курочкин отмечает, что для многих пользователей удаление переписок может стать серьёзной проблемой, так как там часто хранится личная информация и пароли.

После удаления всех данных, эксперт советует установить на устройство антивирусное программное обеспечение. Курочкин подчёркивает, что важно выбирать известные антивирусы, так как менее известные программы могут сами оказаться троянами.