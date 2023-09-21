Эксперт описала идеального кандидата в космонавты

Идеальный кандидат на место космонавта в Роскосмосе должен быть не только способным руководить, но и уметь работать в команде и подчиняться. Об этом сообщила психолог из Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Жанна Шевченко, в ходе Дня прессы, связанного с набором новых космонавтов в Роскосмосе.

По словам Шевченко, важными качествами будущих космонавтов являются способность работать в команде, умение как руководить, так и подчиняться. Она подчеркнула, что лидерство и способность к сотрудничеству одинаково важны в этой профессии.

Процесс набора новых космонавтов включает два этапа психологического отбора, в рамках которых проводятся диагностические процедуры и тестирование кандидатов. Эти этапы помогают определить, подходит ли кандидат для работы в космосе. Кандидаты оцениваются по различным критериям, включая личностные качества.

Шевченко также отметила, что космонавты должны обладать стрессоустойчивостью, обучаемостью и хорошими коммуникативными навыками. Она подчеркнула, что излишняя агрессивность и недостаточное владение навыками общения могут быть препятствием для кандидатов.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвёртого открытого набора кандидатов в российский отряд космонавтов. Заявки будут приниматься до 10 октября, и участвовать может любой гражданин России, соответствующий установленным требованиям. Результаты отбора будут объявлены в марте 2024 года.