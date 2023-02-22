Эксперт опроверг брак при сборке корабля «Прогресс МС-21» и объяснил поломку столкновением с космическим мусором или метеороидом

Алексеев подчеркнул, что также предполагал невозможность брака или каких-либо конструктивных проблем либо неполадок на производстве в силу высоких стандартов качества в космической отрасли. По его словам, подтвердились предположения о внешнем воздействии.

По мнению эксперта, под внешним воздействием стоит понимать столкновение обшивки корабля с элементами космического мусора или с метеороидом — природным твёрдым объектом размером от 10 мкм до 1 м.

Алексеев отметил, что учащение внешних повреждений говорит о необходимости продумывания дополнительной защиты от различных тел, а также повышения прочности обшивки модулей МКС.