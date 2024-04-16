Эксперт опроверг миф о вреде Wi-Fi роутеров для здоровья

Домашние Wi-Fi-роутеры не наносят вреда здоровью, подтвердил Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion. По его словам, на сегодняшний день нет доказательств того, что они могут быть опасны для человека.

Ульянов уточнил, что основанные на имеющихся данных и исследованиях, можно сделать вывод, что Wi-Fi-роутеры считаются безопасными для здоровья. Он также добавил, что уровень электромагнитного излучения от этих устройств сопоставим с излучением бытовых приборов.

Михаил Костин, доктор технических наук и заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА, ранее отмечал, что россиянам рекомендуется избегать установки Wi-Fi-роутеров в спальне. Он предупреждал о возможных рисках для здоровья, которые могут возникнуть при неправильном размещении роутера, особенно из-за постоянного воздействия даже слабого излучения на близком расстоянии.