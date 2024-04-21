Эксперт опровергла популярные, но опасные мифы о вейпах

Врач Яна Исаева из «Клиники Фомина» подчеркнула, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению. Она отвергла мнение, будто эти устройства могут помочь бросить курить, подчеркнув, что такие представления не подтверждены исследованиями и не рекомендуются медицинским сообществом.

Хотя многие переходят на электронные сигареты, они по-прежнему подвержены никотиновой зависимости. Это означает, что даже если люди перестают курить обычные сигареты, они продолжают потреблять никотин через электронные устройства, что не способствует избавлению от зависимости.

Исаева также предупредила о потенциальной опасности электронных сигарет для здоровья. Она указала на случаи острых заболеваний лёгких, связанных с употреблением электронных устройств, таких как EVALI. Эти заболевания могут привести к серьёзным осложнениям, включая тяжёлые пневмонии, что подчёркивает важность осознанного отношения к использованию электронных сигарет.