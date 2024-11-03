Эксперт: оптимальный диапазон заряда смартфона — от 20 до 80%А продолжительное время на максимальном запасе батареи снижает ресурс аккумулятора
Современные смартфоны со временем теряют ёмкость аккумулятора, но есть способы замедлить этот процесс. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что литий-ионные батареи плохо реагируют на глубокие разряды и перезаряд. Он рекомендовал поддерживать заряд в диапазоне от 20 до 80% и избегать полной зарядки на длительное время, чтобы сохранить ёмкость аккумулятора. По его словам, использование некачественных зарядных устройств может привести к перегреву и повреждению батареи.
Юрасов также отметил важность управления энергопотреблением, что поможет снизить нагрузку на аккумулятор. Он посоветовал отключать энергозатратные функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда они не нужны, а также понизить яркость экрана. Профессор добавил, что своевременные обновления операционной системы тоже играют роль в оптимизации работы аккумулятора.
Контроль температуры — ещё один важный фактор, подчеркнул эксперт. Литий-ионные батареи чувствительны к перегреву, поэтому лучше не оставлять смартфон на солнце и не использовать его во время зарядки. Если устройство долго не используется, профессор рекомендовал оставить его с зарядом, около 50%, и периодически проводить полную зарядку для калибровки системы управления зарядом.