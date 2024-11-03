Эксперт: оптимальный диапазон заряда смартфона — от 20 до 80%

Современные смартфоны со временем теряют ёмкость аккумулятора, но есть способы замедлить этот процесс. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что литий-ионные батареи плохо реагируют на глубокие разряды и перезаряд. Он рекомендовал поддерживать заряд в диапазоне от 20 до 80% и избегать полной зарядки на длительное время, чтобы сохранить ёмкость аккумулятора. По его словам, использование некачественных зарядных устройств может привести к перегреву и повреждению батареи.

Юрасов также отметил важность управления энергопотреблением, что поможет снизить нагрузку на аккумулятор. Он посоветовал отключать энергозатратные функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда они не нужны, а также понизить яркость экрана. Профессор добавил, что своевременные обновления операционной системы тоже играют роль в оптимизации работы аккумулятора.

Контроль температуры — ещё один важный фактор, подчеркнул эксперт. Литий-ионные батареи чувствительны к перегреву, поэтому лучше не оставлять смартфон на солнце и не использовать его во время зарядки. Если устройство долго не используется, профессор рекомендовал оставить его с зарядом, около 50%, и периодически проводить полную зарядку для калибровки системы управления зарядом.