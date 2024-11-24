Эксперт: оставленный зарядник в прикуривателе авто может привести к пожару

Большинство водителей привыкли заряжать свои гаджеты в машине, используя адаптеры для прикуривателя. Это удобно, особенно если смартфон нужен для навигации, но многие не задумываются о возможных последствиях. Эксперты напоминают, что прикуриватель изначально не предназначен для постоянной зарядки устройств. Частое использование может вызвать короткое замыкание и даже пожар, особенно если водитель оставляет устройство в разъёме после остановки. Такая ситуация может стать настоящей катастрофой, если автовладелец вовремя не заметит проблему.

Специалисты советуют установить специальные розетки с защитой от перегрузок, которые производители автомобилей иногда включают в базовую комплектацию. Такие устройства имеют предохранители и соответствуют стандартам безопасности. Однако экономить на качестве не стоит — дешёвые аналоги часто оказываются ненадёжными. Также важно помнить, что в некоторых автомобилях устройства продолжают потреблять энергию даже после выключения зажигания. Это может привести к разряду аккумулятора, особенно зимой, или перегреву проводки.

Отдельное внимание стоит уделить качеству адаптеров. Недорогие модели часто не соответствуют требованиям производителей смартфонов. Например, устройства Samsung требуют зарядки с током до 2 ампер, а Apple — до 2,4 ампер. Дешёвые адаптеры, выдающие лишь 1,5 ампера, могут не только замедлить процесс зарядки, но и повредить аккумулятор. Использование таких приборов может обернуться дорогостоящим ремонтом телефона, что в итоге сделает экономию на зарядке бессмысленной.