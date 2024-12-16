Эксперт: отключение оплаты игр в Google Play в РФ приведёт к появлению «серых схем»

С 26 декабря Google Play прекратит обработку платежей для российских пользователей, что поставит разработчиков перед необходимостью искать альтернативы для распространения своих приложений и игр. Эксперт в области мобильных технологий Алексей Гладков отметил, что введение таких ограничений приведёт к появлению «серых» схем обхода, что создаст дополнительные риски как для разработчиков, так и для пользователей. В частности, с возможностью установки приложений из непроверенных источников возрастёт угроза заражения вредоносным ПО.

Если российские приложения будут полностью заблокированы в Google Play, это затруднит их скачивание и обновление для пользователей. Привычные сервисы и игры могут стать недоступными, и людям придётся искать другие способы получить нужный контент. Для обхода ограничений уже существуют решения, но они сопряжены с рисками, например, в виде использования криптовалюты или электронных кошельков для оплаты. Такие методы могут сделать процесс оплаты сложнее и менее безопасным.

Для российских разработчиков поиск альтернативных платформ для распространения приложений станет важной задачей. Одним из решений может стать создание собственных систем распространения через официальные сайты, но это потребует дополнительных усилий и увеличит расходы. Гладков также подчеркнул, что пользователи должны быть осторожны при выборе методов обхода ограничений и отдавать предпочтение проверенным платформам, таким как RuStore.