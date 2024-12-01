Эксперт: отключите push-уведомления для экономии заряда смартфона

Эксперт: отключите push-уведомления для экономии заряда смартфонаЭто поможет продлить срок службы аккумулятора
Многие владельцы смартфонов замечают, что со временем их устройства начинают быстрее разряжаться. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков объяснил, что в основе проблемы лежит химическое старение литий-ионных аккумуляторов. Эти батареи более долговечны и заряжаются быстрее, чем их предшественники, но со временем теряют способность удерживать заряд. На это влияет не только длительность использования, но и условия эксплуатации устройства.
Эксперт отметил, что высокая яркость экрана, активные push-уведомления и фоновые процессы в приложениях значительно ускоряют разрядку. Чтобы продлить срок службы батареи, Казаков советует снизить яркость экрана, отключить автоматическое обновление приложений и сократить количество уведомлений. Кроме того, службы геолокации, Bluetooth и GPS, работающие постоянно, тоже «съедают» заряд. Если эти функции не нужны, их лучше временно отключить.
Казаков также подчеркнул, что обновления ПО и температурные перепады могут повлиять на батарею. Новые функции в обновлениях увеличивают нагрузку на процессор, а экстремально высокие или низкие температуры снижают эффективность аккумулятора. Чтобы уменьшить износ, он рекомендует избегать использования смартфона в экстремальных условиях и не перегружать его во время зарядки.