Эксперт: отключите push-уведомления для экономии заряда смартфона

Многие владельцы смартфонов замечают, что со временем их устройства начинают быстрее разряжаться. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков объяснил, что в основе проблемы лежит химическое старение литий-ионных аккумуляторов. Эти батареи более долговечны и заряжаются быстрее, чем их предшественники, но со временем теряют способность удерживать заряд. На это влияет не только длительность использования, но и условия эксплуатации устройства.

Эксперт отметил, что высокая яркость экрана, активные push-уведомления и фоновые процессы в приложениях значительно ускоряют разрядку. Чтобы продлить срок службы батареи, Казаков советует снизить яркость экрана, отключить автоматическое обновление приложений и сократить количество уведомлений. Кроме того, службы геолокации, Bluetooth и GPS, работающие постоянно, тоже «съедают» заряд. Если эти функции не нужны, их лучше временно отключить.

Казаков также подчеркнул, что обновления ПО и температурные перепады могут повлиять на батарею. Новые функции в обновлениях увеличивают нагрузку на процессор, а экстремально высокие или низкие температуры снижают эффективность аккумулятора. Чтобы уменьшить износ, он рекомендует избегать использования смартфона в экстремальных условиях и не перегружать его во время зарядки.