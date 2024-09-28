Эксперт: открытки с троянами в соцсетях чаще всего приходят от лица знакомых

Поздравительные открытки могут казаться безобидными, но на самом деле они часто скрывают опасность. Александр Вураско, заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, объясняет, что такие сообщения обычно приходят от знакомых жертвы, что делает их более привлекательными и внушает доверие. Это помогает скрыть вредоносные ссылки, например, ведущие на фишинговые сайты.

Вураско подчёркивает, что вероятность того, что человек перейдёт по ссылке, значительно возрастает, если она пришла от друга или родственника. Он отмечает, что мошенники могут использовать и другие методы, но открыточный подход оказывается особенно эффективным. Важно помнить, что даже если сообщение пришло от знакомого, его аккаунт мог быть взломан, и он сам может не подозревать о рассылке вредоносных ссылок.

Эксперт советует быть осторожным и не переходить по таким ссылкам. Лучше связаться с отправителем напрямую —, например, позвонить ему или написать через другой мессенджер, чтобы удостовериться, что все в порядке. Это поможет защититься не только от фишинговых атак, но и от других схем мошенничества, когда злоумышленники используют доступ к аккаунту, чтобы просить знакомых одолжить деньги.