Эксперт: относитесь с критически к излишне большим скидкам в интернете

Россиянам следует быть осторожнее во время ноябрьских распродаж, чтобы не стать жертвой мошенников. Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рекомендует критически относиться к подозрительно выгодным предложениям в сети и проверять информацию о распродажах на официальных сайтах или в аккаунтах брендов. Если продавец отменяет заказ и предлагает оформить его заново по ссылке, присланной в сообщении, это повод насторожиться.

Свистунова отмечает, что такой подход — типичная схема мошенников, когда они отменяют заказ и отправляют ссылку в стороннем мессенджере или по почте, чтобы получить данные покупателя. Эксперт советует избегать переходов по ссылкам из непроверенных источников и делать покупки у известных продавцов. Для повышенной безопасности лучше использовать отдельную карту для онлайн-покупок, держать на ней минимальный остаток и внимательно проверять отзывы о магазинах.

В случае сомнений в подлинности сайта лучше всего проверить его домен через сервис WHOIS: если он зарегистрирован недавно или на частное лицо, это может быть признаком фальшивого магазина. Кроме того, важно обращать внимание на адрес сайта и никому не передавать код из СМС или push-уведомлений. В этом ноябре россиян ждут крупные распродажи, такие как Всемирный день шопинга, 11 ноября, и «чёрная пятница», которая пройдёт с 28 по 29 ноября.